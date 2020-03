Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo veut s’inspirer de LeBron James !

Publié le 7 mars 2020 à 17h35 par Th.B.

S’étant incliné avec ses Milwaukee Bucks face aux Los Angeles Lakers dans la nuit de vendredi à samedi, Giannis Antetokounmpo a reconnu la supériorité de LeBron James sur cette rencontre en révélant vouloir prendre exemple sur The King.

C’était le duel tant attendu ces dernières semaines. Le numéro un à l’Ouest (Los Angeles Lakers) face au leader de la conférence Est (Milwaukee Bucks). Deux concurrents au titre de champion NBA et deux concurrents au titre de MVP, à savoir LeBron James et Giannis Antetokounmpo. Les deux All-Stars se sont rendus coup pour coup dans la nuit de vendredi à samedi, mais les Lakers ont finalement pris le dessus sur les Bucks (113-103) grâce à un LeBron James des grands soirs qui a marqué 37 points pour 8 rebonds et 8 passes décisives. Défait malgré une belle ligne de statistiques (32 points, 11 rebonds et 6 passes), Giannis Antetokounmpo a dressé un portrait flatteur de LeBron James en assurant avoir la volonté de suivre l’exemple du King .

« C’est LeBron James. Il joue au top niveau, et c’est là où je veux être moi aussi »