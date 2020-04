Basket

Basket - NBA : Quand Tony Parker compare l’OL au PSG !

Publié le 10 avril 2020 à 21h35 par Th.B.

Pressenti pour prendre la succession de Jean-Michel Aulas à la présidence de l’OL, Tony Parker a comparé les structures du club rhodanien et du PSG.

« J'ai vraiment le sentiment qu'il a les caractéristiques. En plus des qualités professionnelles et humaines, j'ai une grande affection pour lui et tout ce qu'il représente. Si le jour où je souhaite passer la main, ça peut se faire avec une forme de transmission professionnelle, mais aussi affective, ça peut être top ». Voici le témoignage que Jean-Michel Aulas faisait passer à L’Équipe dernièrement. Le président de l’OL laissait clairement entendre que Tony Parker, président de l’ASVEL, équipe de Pro A, pouvait à terme prendre sa succession à Lyon. Invité à s’exprimer sur la question, Parker n’a pas fermé la porte à une telle éventualité. L’ancien joueur des San Antonio Spurs s’est même pris à ses fonctions de futur président potentiel en mettant en avant les structures et le projet de l’OL, par rapport à celui du PSG.

« Tu peux avoir le plus gros budget et ne pas gagner »