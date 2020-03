Basket

Basket - NBA : Quand Evan Fournier fait un appel du pied à Denis Brogniart pour Koh-Lanta !

Publié le 22 mars 2020 à 12h35 par Th.B.

Fan des premières heures de Koh Lanta, Evan Fournier a révélé suivre avec attention les saisons de l’émission et aimerait y participer si on lui en donnait l’occasion à l’avenir.

International français, Evan Fournier s’est également fait un nom dans le basket en NBA où il évolue depuis 2012 et son arrivée aux Denver Nuggets avant de rejoindre l’Orlando Magic en 2014. À ce jour, l’arrière français évolue toujours au sein de la franchise floridienne. Mais son métier de basketteur ne l’empêche pas de consacrer du temps à ses hobbies. Koh Lanta est définitivement l’un d’entre eux comme on peut le constater en lisant son fil Twitter . Et Fournier a profité d’une interview pour faire passer un message au présentateur de l’émission, Denis Brogniart.

« Si on me le propose, c’est un truc que je ferai »