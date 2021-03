Basket

Basket - NBA : Le nouveau tacle de Ben Simmons à Rudy Gobert

Publié le 21 mars 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2021 à 21h37

Même s’il n’a pas joué lors de la victoire des Philadelphia 76ers face aux Sacramento Kings ce dimanche (129-105), Ben Simmons était présent en conférence de presse. Et le meneur de jeu n’a pas hésité à envoyer un nouveau tacle à Rudy Gobert.

La petite guerre continue entre Ben Simmons et Rudy Gobert. Si le meneur de jeu des Philadelphia 76ers n’a pas pris part à la victoire de son équipe sur les Sacramento Kings ce dimanche (129-105), il a fait parler de lui d’une autre manière. Il y a quelques jours, Ben Simmons avait commencé à attaquer Rudy Gobert : « J’ai adoré quand j’ai vu que c’était Rudy Gobert qui défendait sur moi. J’adore pouvoir agresser un mec comme ça. C’était un peu comme un manque de respect de le mettre sur moi » avait-il déclaré. Régulièrement critiqué, le pivot du Utah Jazz ne fait clairement pas l'unanimité en NBA. Et si ce n'était déjà pas assez, Ben Simmons a de nouveau lâché un tacle à Gobzilla .

« C’est un super défenseur mais je ne pense pas qu’il soit capable sur les postes 1 à 5 »