Basket

Basket - NBA : Damian Lillard fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 12 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Fidèle à Portland depuis le début de sa carrière NBA, Damian Lillard ne se voit pas rejoindre une autre franchise pour faciliter les choses et renforcer ses chances de remporter un titre.

Drafté par les Portland Trail Blazers en juin 2012, Damian Lillard n'a jamais porté le maillot d'une autre franchise depuis son arrivée en NBA, il y a neuf saisons maintenant. Même si Portland connaît une première partie de saison en demi-teinte, Damian Lillard ne cesse de jurer fidélité à son équipe. Prolongé jusqu'en 2025, le meneur s'est récemment confié sur un éventuel départ vers une équipe prétendante au titre de NBA, réfutant toute possibilité de quitter Portland. Un point de vue rare pour être souligné.

« Si l'équipe décide de m'échanger, je ne peux pas le contrôler. Mais je n'aime pas forcer les choses »