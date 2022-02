Basket

Basket - NBA : Cette mise au point sur l’avenir de LeBron James !

Publié le 23 février 2022 à 14h35 par T.M.

Alors que l’avenir de LeBron James fait actuellement énormément parler, des précisions ont été apportées concernant le joueur des Lakers.

Actuellement chez les Lakers, LeBron James pourrait toutefois ne pas terminer sa carrière avec la franchise de Los Angeles. Ces derniers jours, le King a d’ailleurs multiplié les annonces sur son avenir, que ce soit à propos d’un retour du côté de Cleveland ou concernant sa volonté de jouer au moins une saison en NBA avec son fils Bronny. « Revenir à Cleveland ? La porte n'est pas fermée à ce sujet. Je ne dis pas que je vais revenir et jouer, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mon avenir me réserve. Je ne sais même pas quand je serai libre », « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là », expliquait donc LeBron James.

« Il ne veut pas cela »