Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour Stephen Curry !

Publié le 22 février 2022 à 11h35 par Th.B.

Bien qu’il ait inscrit le panier de la victoire, LeBron James a reconnu l’impact de Stephen Curry sur la victoire des siens au All-Star Game en conférence de presse et sur les réseaux sociaux en rendant hommage au Chef.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le match des étoiles a eu lieu en NBA. Basé à Cleveland pour cette édition 2022, le All-Star Game a mis un terme à un All-Star week-end de folie et particulièrement avec le concours à trois points remportés par le big man des Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns. En ce qui concerne le All-Star Game, la Team LeBron a pris le meilleur sur la Team Durant lors des derniers instants de la rencontre grâce au tir vainqueur de LeBron James en fadeaway face à Zach Lavine. Mais l’homme de cette opposition a été Stephen Curry qui a inscrit 50 points dont 16 paniers à trois points.

« Ce type est fou »