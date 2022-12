NBA : Comme Kylian Mbappé, ils ont interpellé les stars de NBA

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'un doublé face à la Pologne dimanche dernier en quarts de finale de Coupe du monde, Kylian Mbappé en a profité pour faire une dédicacé à Stephen Curry. Fan de NBA, le joueur du PSG a imité la célébration du célèbre basketteur américain. Au sein de l'équipe de France, ils sont nombreux à suivre le championnat américain.

Le 24 janvier 2020, la NBA posait ses valises à Paris. La rencontre entre Milwaukee et Charlotte avait enflammé le public de l'Accor Hotêl Arena. Dans les gradins se trouvaient plusieurs joueurs de football, notamment du PSG. Kylian Mbappé faisait partie des privilégiés. La star de l'équipe de France est un grand fan de NBA depuis plusieurs années et n'a d'ailleurs pas hésité à envoyer un clin d'oeil à Stephen Cury, le joueur des Golden State Warriors.

Mercato - PSG : La sortie fracassante en interne de Florentino Perez sur Mbappé https://t.co/xFgYxyuMUS pic.twitter.com/eCu6CuViep — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Mbappé grand fan de NBA

Dimanche dernier, Kylian Mbappé inscrivait un doublé face à la Pologne (3-1). Le joueur parisien a célébré l'un de ses buts à la manière de Steph Curry. « La NBA ? J’adore. J’ai regardé toute la série des finales entre les Warriors et Boston, c’était top. Maintenant de venir ici, c’est incroyable » confiait Mbappé, lors de la dernière draft.

Il l’a fait pic.twitter.com/2OUeZxjRdl — Back2Back (@B2BFR) December 4, 2022

Dembélé avait aussi imité Curry

Avant Mbappé, un autre joueur de l'équipe de France avait imité Stephen Curry. Lors d'une rencontre face à la Juventus le 26 juillet dernier, Ousmane Dembélé avait repris la célébration de la star de NBA, intitulée « night night », et qui consiste à poser sa tête sur ses deux mains, en mimant de dormir. Une dédicace, qui avait été reprise par Curry sur les réseaux sociaux.

Le coup de cœur de Griezmann pour Derrick Rose

Antoine Griezmann est aussi un grand fan de basket, plus spécialement de Derrick Rose, l'anicenne star des Chicago Bulls, aujourd'hui à New-York. « C’est pour lui aussi que j’ai commencé à regarder la NBA. Cette année j’ai également eu la chance de connaitre Pau Gasol ! » avait déclaré l'international français, dont le blackface avait crée la polémique il y a quelques années. Déguisé en membre des Harlem Globetrotters, il s'était peint la tête et avait du s'excuser.

Une amitié profonde entre Pogba et Butler