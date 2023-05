Coup de tonnerre en NBA, ce constat terrifiant sur cette superstar

Baptiste Berkowicz

Dans l'attente de sa sanction après son dérapage d'il y a quelques semaines où il exhibé une arme à feu sur les réseaux sociaux, Ja Morant vit des moments tumultueux. Et cet énième écart de conduite de la superstar américaine lui vaut de nombreuses critiques. Malgré tout, Ja Morant peut compter sur Tony Allen, qui lui tend la main pour sortir de cette spirale infernale.

Ja Morant vit une période très compliquée. Néanmoins, cela ne signifie pas que la superstar est isolée. En effet, Ja Morant a reçu quelques messages de soutiens, alors qu'il risque une lourde suspension pour port d'arme à feu. En effet, Tony Allen, ancien membre des Grizzlies et même très respecté au sein de l’organisation pour son mental, a tenté de conseillé Ja Morant.

NBA : La carrière de Ja Morant est-elle en danger ? https://t.co/qERJmpat36 pic.twitter.com/4YW6Myqap3 — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

Tony Allen conseille Morant

Intervenu dans l’émission de Kevin Garnett, Tony Allen s'est exprimé sur la situation de Ja Morant, faisant un terrible constat sur sa situation : « J’ai envie de lui dire que les armes à feu ne sont pas des choses avec lesquelles tu as envie de jouer. Je pense que s’il a tant besoin d’avoir une arme, c’est parce qu’il a besoin de sécurité. Mais plus important que le reste, il doit planifier ses mouvements. Quand tu t’apprêtes à sortir, et que tu penses avoir besoin d’une arme, peut-être que tu n’as pas besoin d’aller à ces endroits. », avant d'ajouter : « Je dis ça par expérience. J’ai vécu certaines choses et je sais que ça peut devenir très difficile. »

Une suspension lourde à venir