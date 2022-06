Basket

Roland-Garros va accueillir un événement totalement inattendu

Publié le 16 juin 2022 à 22h35 par Baptiste Lefilliatre

Habitué à disputer ses matchs à la Halle Carpentier de Paris, le Paris Basketball pourrait bien délocaliser l’une de ses rencontres de Betclic Elite la saison prochaine sur… le court Philippe Chatrier de Roland-Garros, trois mois après avoir exceptionnellement joué à l’Accor Arena.

Malgré sa très jeune histoire, le Paris Basketball a très rapidement su se faire une place dans le paysage du basket français. Fondé en 2018, le club présidé par l’ancien dirigeant de la franchise NBA des Minnesota Timberwolves David Kahn a réussi la prouesse de monter en première division après seulement trois ans d’existence, à l’issue de la saison 2020/2021. Même lorsqu’il évoluait encore dans l’échelon inférieur, le Paris Basketball a fait parler de lui, notamment en recrutant dans ses rangs une star mondiale, en la personne de Sheck Wes, rappeur américain auteur de tubes planétaires comme « Mo Bamba » et « Enzo » . Mais les dirigeants parisiens ne se sont pas arrêtés là et ont également recruté un joueur emblématique de NBA, qui a disputé pas moins de 474 matchs au sein de la ligue fermée nord-américaine : Kyle O’Quinn, un intérieur ayant précédemment porté les couleurs des New York Knicks, du Orlando Magic ou encore des Philadelphia 76ers. Il faut dire que cette équipe n’est pas comme les autres : la formation parisienne dispose d’un budget considérablement élevé pour un club aussi jeune, supérieur à celui de nombreux concurrents de Betclic Elite. Le club entrainé par Jean-Christophe Prat aurait d’ailleurs trouvé le moyen de faire à nouveau du bruit, et pas de n’importe quelle manière.

Le Paris Basketball est attendu à la porte d’embarquement 2022/2023 pour un vol direction @EuroCup We on the road again🛩🏀-On vous partagera très vite les informations de calendrier et de billetterie pour cette compétition. Plus de détails sur notre site internet: pic.twitter.com/PzNUjhMDBI — Paris Basketball (@ParisBasketball) June 16, 2022

Un match de basket à Roland-Garros ?