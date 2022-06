NBA

NBA : Nikola Jokic prêt à doucher les espoirs des stars françaises

Publié le 16 juin 2022 à 17h35 par Baptiste Lefilliatre

A quelques mois de l’EuroBasket, qui aura lieu en septembre prochain, la Fédération serbe de basket a annoncé que son joueur star Nikola Jokic disputera bel et bien la compétition, après plus de trois ans d’absence en sélection nationale. Une nouvelle qui ne fait clairement pas les affaires de l’équipe de France.

Plus que quelques semaines à patienter avant de voir les meilleures équipes européennes s’affronter à l’occasion du championnat d’Europe de basket, qui aura lieu du 1er au 18 septembre prochain. Les matchs de ce rendez-vous incontournable auront lieu dans plusieurs pays, entre l’Allemagne, l’Italie, la Géorgie et la République Tchèque. Cette 41ème édition de l’EuroBasket, qui devait initialement se dérouler en 2021, marquera le grand retour de la compétition, cinq ans après la victoire de la Slovénie en 2017. Portée par ses leaders Rudy Gobert et Evan Fournier, l’équipe de France, médaillée d'argent aux JO, sera évidemment de la partie, et tentera d’aller décrocher un deuxième sacre européen après celui remporté par la bande de Tony Parker en 2013. Mais, pour parvenir à glaner la médaille d’or, les Bleus vont devoir faire face à des adversaires de taille. La tâche s’annonce compliquée, d’autant plus que la participation d’une très grande star de la NBA à l’EuroBasket a été officialisée.

Nikola Jokic à l’EuroBasket !