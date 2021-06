Basket

Basket - NBA : Le bel hommae de Kawhi Leonard à Luka Doncic !

Publié le 7 juin 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 7 juin 2021 à 19h36

Énorme lors du premier tour des play-offs face aux Los Angeles Clippers, Luka Doncic n’a néanmoins pas pu empêcher l’élimination de ses Dallas Mavericks. Kawhi Leonard a en tout cas été impressionné par son adversaire.

Alors qu’il était déjà très bon lors de la saison régulière, Luka Doncic a encore élevé son niveau de jeu lors des play-offs. Même s’il a été monstrueux sur les 7 matchs face aux Los Angeles Clippers, le joueur des Dallas Mavericks n’a pas pu empêcher son équipe de se faire éliminer. Désormais en vacances, Luka Doncic a reçu les hommages de Kawhi Leonard, qui a été impressionné par le Slovène.

« Il a tout fait »