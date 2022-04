Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Trae Young après la défaite des Hawks !

Publié le 20 avril 2022 à 19h35 par La rédaction

Dans le dur depuis le début de la série contre le Heat, Trae Young a poussé un coup de gueule contre la défense rugueuse de Miami et a annoncé la couleur avant les deux prochains matchs.

Et de deux pour les Hawks. Après avoir été sèchement battu lors du Game 1, Atlanta s’est de nouveau incliné contre le Heat de Miami, largement supérieur. Finalistes de conférence l’an dernier, les Hawks s’attendaient forcément à de meilleurs débuts dans cette série. Preuve du manque d’efficacité d’Atlanta, la forme actuelle de Trae Young. Etincelant l’an dernier, le jeune All Star n’est pas dedans pour le moment et n’a pas hésité à se plaindre de la défense rugueuse du Heat.

«L’équipe doit simplement être prête pour le Game 3»