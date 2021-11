Basket

Basket - NBA : Luka Doncic rend un vibrant hommage à Frank Ntilikina !

Publié le 1 novembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Arrivé à la fin de l'intersaison à Dallas, après quatre années décevantes chez les New-York Knicks, Frank Ntilikina semble renaître chez les Mavericks. Le Français a même reçu un énorme message de la part de la star de la franchise, Luka Doncic.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs français de sa génération, Frank Ntilikina a toutefois fait face à de nombreuses difficultés depuis son arrivée en NBA en 2017. Drafté en 8e position par les Knicks, le Français a enchaîné les galères à New-York. Alors qu'il était proche de ne pas retrouver de franchise, Frank Ntilikina a finalement rejoint Dallas dans les derniers instants de l'intersaison. Et depuis son arrivée, le joueur de 23 ans répond présent chez les Mavericks. D'ailleurs, le Français a livré une belle performance dimanche lors de la victoire des siens contre Sacramento (105-99), avec un bilan de 12 points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes de jeu. De quoi ravir Luka Doncic.

« Il est vraiment incroyable pour nous cette année »