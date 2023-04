Basket : La NBA s’installe… en Grèce !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans son programme de développement, la NBA vient de signer un partenariat inédit avec Temes afin de voir naître une école de basket en Grèce, au cœur d’un des joyaux du pays : Costa Navarino. Une première en Europe.

Si le basket est l’un des sports les plus populaires au monde, la NBA est son meilleur porte-parole. Le championnat américain est une référence planétaire et son développement à travers l’ensemble des continents témoignent de sa puissance. Et pour la première fois en Europe, une école de basketball voit voir le jour. La National Basketball Association vient en effet de signer un partenariat important avec Temes afin de créer une NBA Basketball School au sein de Costa Navarino, région très prisée située à l’ouest de la Grèce. Un programme de développement à destination des plus jeunes va être mis en place avec des entraînements sur le terrain, l’acquisition de compétences et une initiation au basket-ball pour tous les niveaux sur 1, 3 ou 5 jours.

« Créer plus d’opportunités pour les joueurs de tous âges »

Cette action, totalement innovante, démarrera à compter du 15 mai et les inscriptions sont déjà ouvertes pour les premières sessions labellisées par la NBA. « Nous sommes ravis de lancer cette collaboration avec Costa Navarino dans le cadre de notre engagement continu à développer le basket-ball au niveau local en Grèce et dans toute la région , explique Neal Meyer, vice-président associé des opérations de basket-ball de la NBA pour l'Europe et le Moyen-Orient. Notre objectif à travers ce programme est d'inspirer et de créer plus d'opportunités pour les joueurs de tous âges afin qu’ils apprennent les fondamentaux et les valeurs essentielles du jeu, y compris le travail d'équipe, le leadership et le respect ». Une manière d’aller découvrir peut-être, dans quelques années, le prochain Victor Wembanyama Grec !