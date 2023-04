Euphorique, Wembanyama se lâche totalement

La rédaction

Très en vue cette saison avec les Metropolitans 92, Victor Wembanyama n’en finit plus d’impressionner. Alors que rien ne semble pouvoir l’empêcher de devenir numéro 1 de la prochaine draft NBA, le pivot a énormément progressé sous la houlette du coach de l’équipe de France Vincent Collet. Wemby a d’ailleurs tenu à lui livrer un bel hommage.

Démesuré, impressionnant, dominateur. Tant d’adjectifs pourraient finalement qualifier Victor Wembanyama. Le pivot français de 18 ans semble plus que jamais épanoui cette saison sous le maillot des Mets à Levallois-Perret. Ce dernier avait rejoint l’été dernier l’équipe entraînée depuis 2021 par Vincent Collet, également sélectionneur de l’équipe de France depuis 2009. Et forcément, Wemby a effectué de gros progrès sous les ordres du coach champion d’Europe en 2013.

Le plus gros atout des Mets ? «Travailler avec Vincent Collet» selon Wembanyama

Dans un entretien accordé à First Team , Victor Wembanyama s’est exprimé sur son envie de rejoindre les Mets l’été dernier : « J’étais venu chercher ces responsabilités qui sont très importantes pour mon développement, et qui manquent dans le développement de la plupart des jeunes en Europe. Mais le plus gros atout que pouvaient proposer les Mets, c’était le fait de pouvoir travailler avec Vincent Collet, quoi. Je le savais déjà, mais je pense que personne ne doute que c’était un bon choix » .

Vincent Collet «s'adapte à moi» se réjouit Victor Wembanyama