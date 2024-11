Basket : De la NBA à Hollywood, Wembanyama les rend tous fous !

Thomas Bourseau

Victor Wembanyama (20 ans) a déjà la mis la NBA à ses pieds. LeBron James, Kevin Durant ou Chris Paul ont déjà chanté les louanges de Victor Wembanyama. Mais ce n’est pas tout, en dehors du monde du basket, le pivot des San Antonio Spurs s’est bâti une belle réputation à Hollywood où il déchaîne les passions.

Cela fait à présent un peu plus d’un an que Victor Wembanyama impressionne son monde sur les parquets de NBA de l’autre côté de l’Atlantique. Avec les San Antonio Spurs, Wemby a d’ailleurs été élu rookie de l’année au terme de la saison régulière avec une ligne de statistiques impressionnante, à savoir 21,4 points, 10,6 rebonds et 3,9 passes décisives. En fin de saison dernière, LeBron James, Kevin Durant, Shaquille O’Neal ou encore Chris Paul lui avaient envoyé des messages de félicitations pour ses performances et son titre de ROY. Paul est devenu son coéquipier aux Spurs à l’intersaison et a dernièrement partagé son admiration envers son travail au quotidien.

« J’aimerais que vous puissiez voir le travail qu’il fait jour après jour. Vous savez à quel point il est talentueux, mais il a cette volonté de s’améliorer, de vouloir travailler sur les choses. Plus nous jouerons de matchs, plus je pense que nous nous familiariserons les uns avec les autres ».

NBA : Clash avec une star, Wembanyama sort du silence https://t.co/U8fr6qOBHm pic.twitter.com/vP1vf164X9 — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

Matt Damon choqué par «le monstre» Wembanyama

Victor Wembanyama ne fait pas seulement forte impression dans le monde de la NBA. Avant même qu’il fasse ses débuts au sein de l’élite du basketball mondial, Matt Damon suivait déjà sa progression au Metropolitans 92 et annonçait déjà l’avènement d’un monstre. « Il est incroyable. Tout le monde est excité à l’idée de le voir à l’œuvre. Je l’ai juste vu dans des clips sur YouTube, pas sur un match entier, mais c’est impressionnant. Il est comme un monstre ». Star d’Hollywood qui a remporté un Oscar pour le meilleur scénario de film en 1998 pour Will Hunting, Matt Damon n’est pas le seul grand nom d’Hollywood à en pincer pour Wembanyama.

Michael Douglas a fait du scouting et le voulait au Miami Heat !

Michael Douglas, référence du cinéma américain et oscarisé pour Wall Street en 1987, avait lui aussi témoigné de l’étendue du talent de Victor Wembanyama avant qu’il déménage aux Etats-Unis pour ses débuts en NBA. « C’est la deuxième fois que je viens à Marcel Cerdan. Je veux voir Victor et c’est très bien, c’est un super match. J’apprécie Victor Wembanyama. Il bouge de manière merveilleuse et il a aussi une famille incroyablement gentille, ses frères et soeurs sont aussi très bons… Je ne lui souhaite que le meilleur. Évidemment il peut avoir un impact énorme en NBA, il est le n°1 de la Draft c’est certain ».

Néanmoins, Michael Douglas avait espéré que « Wemby » rejoigne le Miami Heat plutôt que les Spurs. « Je suis un fan du Heat, je ne pense pas qu’ils aient une chance de l’obtenir mais j’ai dit à Victor, « Tu dois aller en Floride » ».

Barack Obama ne peut pas le «quitter des yeux»

Président des Etats-Unis entre 2008 et 2016, Barack Obama est un grand adepte du basket et y jouait occasionnellement pendant ses mandats à la Maison Blanche. Pour le podcast Young Man and The Three, le natif d’Honolulu a fait un parallèle XXL entre Victor Wembanyama et des légendes du basket qui ont révolutionné leurs postes à leurs époques.

« Il est difficile de quitter des yeux Wembanyama lorsqu'il est sur le terrain. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de l'arrivée de [Kevin] Durant dans la ligue. C'était incroyable. On n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi grand avec autant d'aptitudes. Vous n'êtes certainement pas assez vieux pour vous souvenir de Magic [Johnson] et de [Larry] Bird. Les gens oublient la taille de Bird. Bird mesurait 1,80 m et Magic 1,80 m. Ces gars-là faisaient des choses que, jusqu'à présent, ils n'avaient jamais faites. Ces deux-là faisaient des choses que, jusqu'alors, les grands hommes n'avaient jamais faites ».

Denzel Washington dénonce une injustice pour le reste de la NBA

Ces derniers jours, Denzel Washington se trouvait à Paris dans le cadre de la promotion de Gladiator II, sequel du premier film de Ridley Scott sorti en 2000 et qui est diffusé dans les salles de cinéma françaises dès ce mercredi 13 novembre. L’acteur oscarisé pour Glory en 1990 et Training Day en 2002, qui est un fan des Los Angeles Lakers, estime pour L'Equipe que Victor Wembanyama est si fort que ça en devient injuste pour ses adversaires.

« Ce n'est pas juste, quelqu'un d'aussi grand qui arrive à shooter d'aussi loin et qui est aussi bon... Pour lui, sky is the limit. Et la meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est d'aller à San Antonio. Il a un des meilleurs coaches possibles, Gregg Popovich, qui va le construire pas à pas. Ça va payer. Ses meilleures années sont évidemment devant lui ». Victor Wembanyama est totalement adopté dans le pays de l’Oncle Sam.