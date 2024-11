NBA : «Ce n’est pas juste», Wembanyama chasse déjà LeBron James ?

Thomas Bourseau

LeBron James est le visage du basket américain depuis 2003. De par son talent indéniable et sa progression fulgurante en NBA, Victor Wembanyama pourrait lui succéder à terme. Cependant, selon Denzel Washington, il ne faut pas brûler les étapes quand bien même la star du basket français est injuste envers les autres de par ses qualités XXL.

Victor Wembanyama a été le premier français à être numéro un de la draft NBA. Ce fut en 2023 et il a atterri à San Antonio sous les ordres de Gregg Popovich aux Spurs avec qui son aîné Tony Parker a brillé en raflant quatre bagues de champion NBA entre 2003 et 2014. Élu rookie de la saison régulière, Wembanyama impressionne le All-Star Chris Paul qui est devenu son coéquipier à l’intersaison. « J’aimerais que vous puissiez voir le travail qu’il fait jour après jour. Vous savez à quel point il est talentueux, mais il a cette volonté de s’améliorer, de vouloir travailler sur les choses. Plus nous jouerons de matchs, plus je pense que nous nous familiariserons les uns avec les autres ».

«Pour lui, sky is the limit»

Denzel Washingston est un fan invétéré des Los Angeles Lakers et était de passage à Paris pour la promotion de Gladiator II. Impressionné par l’émergence de Victor Wembanyama, il a chanté ses louanges à L’Équipe. « Ce n'est pas juste, quelqu'un d'aussi grand qui arrive à shooter d'aussi loin et qui est aussi bon... Pour lui, sky is the limit. Et la meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est d'aller à San Antonio. Il a un des meilleurs coaches possibles, Gregg Popovich, qui va le construire pas à pas. Ça va payer. Ses meilleures années sont évidemment devant lui ».

«Le nouveau LeBron James ? C’est trop tôt pour le dire...»

Denzel Washington a été relancé par le journaliste de L’Équipe concernant son avenir et le fait qu’il puisse marcher sur les traces de LeBron James, rien que ça. « C’est trop tôt pour le dire... ». Victor Wembanyama est devenu dans la nuit de lundi à mardi le 6ème joueur de l’histoire de la NBA à compiler 1700 points, 800 rebonds et 300 passes décisives après seulement 82 matchs. Un classement dans lequel les noms de Blake Griffin, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar, Sidney Wicks et Oscar Robertson figurent, mais pas LeBron James. Wembanyama entame sa légende de l’autre côté de l’Atlantique !