Florian Barré

Dans la nuit du 17 au 18 février prochain, l’UFC organisera son 298e pay-per-view avec le combat entre Alexander Volkanovski et Ilia Topuria en tête d’affiche. Les deux hommes s’affronteront pour la ceinture des poids plumes que défendra l’Australien pour la sixième fois. Et lors du media-day ce mercredi, les caméras présentes ont pu filmer une drôle de scène où l’Espagnol s’est emparé de la dite ceinture.

Quand Alexander Volkanovski entrera dans l’octogone samedi, un environnement où il est peut-être plus à l'aise que n'importe quel combattant de sa génération, il affrontera un jeune challenger tenace, puissant et complet en la personne d'Ilia Topuria. L’Espagnol combattra pour la première fois pour une ceinture à l’UFC et s’est déjà préparé à la porter autour de la taille en la dérobant à son adversaire, qui l’a pris avec le sourire, comme en témoigne la vidéo relayée par le compte X de MMA Time.

Ilia Topuria a "volé" la ceinture de Alexander Volkanovski en coulisses 🏆Quand même avec respect 🤝pic.twitter.com/2HKHXdzwoK — MMA TIME (@MMA__TIME) February 14, 2024

Volkanovski à l’UFC 300 ?

Par ailleurs, serein, l’Australien prépare déjà la suite. Alors que l'enthousiasme et l'anticipation grandissent à propos de ce que Dana White annoncera comme l'événement principal de l'UFC 300, Alexander Volkanovski a déclaré qu'il était prêt à entreprendre un autre combat dans un court délai. « Je serai plus qu'heureux de combattre dans l'événement principal de l'UFC 300. Ce ne serait pas un combat poids plume. Il faudrait que ce soit un adversaire léger, et je serais plus qu'heureux de l'affronter. »

« Vous ne reverrez plus jamais cela »