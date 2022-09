Tennis

Proche d’un incroyable exploit, Alcaraz lâche une grande annonce

Publié le 10 septembre 2022 à 19h35 par La rédaction

Carlos Alcaraz a frappé un grand coup la nuit dernière. Opposé à l'Américain Frances Tiafoe en demi-finale de l'US Open, l'Espagnol a triomphé lors d'un bras de fer de 4h20 sur le court Arthur-Ashe. Avant de disputer sa première finale en Grand Chelem, Alcaraz savoure et ne se trouve pas diminué physiquement.

Tombeur de Frances Tiafoe au bout de la nuit, Carlos Alcaraz disputera sa première finale en Grand Chelem face à Casper Ruud ce dimanche. Un match particulier pour les deux hommes puisque le vainqueur s'emparera de la première place au classement ATP. Avant l'échéance la plus importante de sa jeune carrière, Carlos Alcaraz est aux anges et ne semble pas amoindri physiquement.

« Physiquement, je me sens très bien »

Face aux journalistes, Carlos Alcaraz ne cache pas son immense joie à l'idée de disputer sa première finale en Grand Chelem. Malgré plusieurs marathons en cinq sets, l'Espagnol se sent bien. « Ce que je ressens ? C'était incroyable pour moi. Je pense avoir très bien joué contre Frances (Tiafoe), qui a évolué à un niveau très élevé ces deux dernières semaines. C'est un sentiment génial d'être en finale, d'avoir gagné ce match en 4h20. Physiquement, je me sens très bien. Je suis un peu fatigué, bien sûr, mais je me sens bien. Je suis simplement très, très heureux. Je repense à l'enfant que j'étais il y a dix ans qui rêvait du moment que je suis en train de vivre. Il faut poursuivre ses rêves. Le travail est toujours récompensé. On voit en ce moment que tout le travail que j'ai effectué est en train de payer » savoure Alcaraz dans des propos relayés par L'Equipe .

« C'est une finale de Grand Chelem avec la place de numéro 1 mondiale à la clé »

L'enjeu sera double pour Carlos Alcaraz et Casper Ruud. Le vainqueur remportera son premier titre du Grand Chelem et deviendra numéro un mondial. « C'est à la fois proche et très loin, non ? C'est une finale de Grand Chelem avec la place de numéro 1 mondiale à la clé, quelque chose dont je rêve depuis que je suis enfant. Que dire ? Pour l'instant, j'ai envie de savourer ce moment, ma première finale de Grand Chelem. Je penserai au reste demain » déclare l'Espagnol.

« C'est tellement spécial de jouer à l'US Open »