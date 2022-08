Tennis

US Open : Djokovic reçoit un improbable conseil

Publié le 13 août 2022 à 16h35 par Dan Marciano

La situation de Novak Djokovic crée la polémique aux Etats-Unis et faire les gros titres de l'actualité. Non-vacciné contre le Covid-19, le joueur serbe ne peut pénétrer sur le territoire américain. Un cas loin d'être unique puisque de nombreuses personnes refusent encore de se faire vacciner. Certains chroniqueurs n'hésitent pas à donner leur avis sur ce sujet et à prodiguer quelques conseils.

L'US Open se rapproche à grands pas. Alors que le dernier Grand Chelem de la saison pointe le bout de son nez, une question se pose. Novak Djokovic sera-t-il autorisé à disputer ce tournoi ? Pour l'instant, le joueur serbe ne peut s'aligner. La législation américaine interdit aux personnes non-vaccinées de pénétrer sur le territoire. Ce sujet va au-delà du tennis puisqu'elle touche à la liberté de circulation. Djokovic n'est pas un cas isolé puisque des millions de personnes dans le monde refusent encore de passer le cap du vaccin. Les politiques abordent évidemment ce sujet dans les médias. Et certains chroniqueurs controversés n'hésitent pas à critiquer la politique du gouvernement Biden. C'est notamment le cas de Clay Travis, éditorialiste de la chaine Fox News.

« Je pourrai lui donner le conseil de prendre son sac et ses raquettes et d’aller au Mexique pour passer la frontière »

Connu pour son conservatisme, Clay Tarvis estime que Novak Djokovic doit absolument disputer l'US Open. « A partir du moment où la CDC explique qu’un vacciné doit être traité comme un non vacciné, et qu’il n’y a pas de différences, je ne vois pas pourquoi et comment Novak Djokovic ne pourrait pas venir jouer l’US Open. Si je veux même polémiquer, je pourrai lui donner le conseil de prendre son sac et ses raquettes et d’aller au Mexique pour passer la frontière. Franchement, au moment où l’on parle de revenir à une vie normale, ce serait un beau symbole d’unité de voir le Serbe défendre ses chances à New‐York » a-t-il déclaré sur le plateau de Fox News.

Le cas Djokovic crée la controverse aux Etats-Unis

Certains politiques, membres de l'opposition, partagent cette position. C'est notamment le cas de Ted Cruz ou encore de Marsha Blackburn, sénatrice du Tennessee. « Il est absurde que Novak Djokovic ne soit pas autorisé à entrer aux États-Unis. Personne ne devrait jamais être puni directement ou indirectement pour ne pas avoir été vacciné. La gauche a réalisé que si Covid est terminé, elle perdra le contrôle de la vie des Américains. C'est pourquoi Joe Biden et Anthony Fauci font pression pour une pandémie pour toujours » avait-elle confié dans les colonnes du Daily Mail.

