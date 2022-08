Tennis

Tennis : Nadal, Medvedev… Un jackpot à 2,4M€ à l’US Open

Publié le 12 août 2022 à 12h35 par Dan Marciano

Dans les prochaines semaines, les plus grands joueurs de la planète disputeront l'US Open à New-York. Daniil Medvedev, Rafael Nadal ou encore Nick Kyrgios se disputeront la victoire aux Etats-Unis, avec une jolie récompense à la clé. Les organisateurs du tournoi ont annoncé que les gagnants des tournois simples remporteraient plus de 2,4M€.

La tournée américaine a débuté. Les joueurs disputent cette semaine le tournoi de Montréal et s'envoleront ensuite pour Cincinnati, afin de jouer un nouveau Masters 1000. Il sera temps ensuite de penser au dernier Grand Chelem de la saison, l'US Open. Le tournoi américain aura lieu du 29 août au dimanche 11 septembre au centre national de tennis USTA Billie Jean King. L'année dernière, Daniil Medvedev avait mis fin à l'incroyable série de Novak Djokovic, vainqueur des trois premiers Grand Chelem de la saison. Cette année, le Serbe ne devrait pas défendre sa finale en raison des restrictions liées au Covid-19 et aux personnes non-vaccinées.





L'US Open, tournoi du Grand Chelem le plus lucratif

Alors que l'US Open débutera dans les prochaines semaines, les organisateurs du tournoi ont dévoilé le prize-money. La tendance est à l'inflation des gains. La dotation globale aurait augmenté de 6%. Elle atteint aujourd'hui les 60M$, soit environ 58M€. Le tournoi américain est tout simplement le Grand Chelem le plus lucratif du monde. A titre de comparaison, la dotation de Roland-Garros est de 47M€, celle de l'Open d'Australie 41,4M€, et celle de Wimbledon d'environ 39,6M€. Par conséquent, les joueurs éliminés dès le premier tour toucheront bien plus que les 72 800€ obtenus la saison dernière.

A l'US Open, la parité est respectée

A noter que la parité a, une nouvelle fois, été respectée. Les gagnants des tournois simples, masculin et féminin, toucheront la même somme. L'année dernière, les vainqueurs avaient récolté environ 2,4M€. Cette année, cette somme devrait être légèrement supérieure. Les finalistes toucheront environ la moitié, soit près d'1,2M€. Autrement dit, les plus grands joueurs de la planète se disputeront un joli pactole. Par contre, le tournoi double, peu visible sur les chaînes de télévisions, ne profite pas de cette inflation des gains. Les joueurs et joueuses vainqueurs de cette catégorie, toucheront environ 640 000€, loin des montants cités précédemment.

Qui succèdera à Daniil Medvedev et à Emma Raducanu au palmarès ?