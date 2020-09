Tennis

Tennis - US Open : La sortie forte de Serena Williams après sa dernière victoire

Publié le 5 septembre 2020 à 12h35 par A.D.

Qualifié pour le troisième tour de l'US Open, Serena Williams a profité de l'occasion pour se livrer sur sa forme.

Serena Williams n'a pas tremblé lors de ses deux premiers rendez-vous de l'US Open. Opposée à Kristie Ahn, puis à Margarita Gasparyan, la championne américaine s'est imposée sans encombre. Grâce à ces deux succès, Serena Williams a validé son ticket pour le troisième tour de l'US Open. Avant de se frotter à sa compatriote Sloane Stevens, Serena Williams a fait part de son immense bonheur de pouvoir jouer malgré les conditions sanitaires. L'ancienne numéro un mondial s'est également réjoui d'être en grande forme.

«Je suis déjà contente qu'on puisse jouer l'US Open»