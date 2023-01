Tennis : Une star menace d’arrêter sa carrière après l’Open d’Australie !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Finaliste de son premier tournoi du Grand Chelem à Wimbledon, Nick Kyrgios vit la plus belle saison de sa carrière. Juste avant de débuter l’Open d’Australie, le joueur australien a été franc : s’il gagne son premier tournoi majeur, il prendra sa retraite dans la foulée.

Nick Kyrgios sort d’une saison incroyable. Souvent considéré comme le grand talent qui ne deviendra jamais l’un des meilleurs joueurs du monde, l’Australien a fait mentir les observateurs à Wimbledon. Battu en finale par Novak Djokovic, Nick Kyrgios a montré qu’il avait changé. Étonnamment, Kyrgios semblait même apaisé, à tel point qu’il s’est réconcilié avec Djokovic, l’un de ses grands ennemis.

Kyrgios s’entend beaucoup mieux avec Djokovic

« Nous avons eu des différends dans le passé. Ce qui lui est arrivé il y a un an est difficile à voir. De mon point de vue, il n’a pas été traité équitablement, alors j’ai partagé mon opinion. En fin de compte, nous sommes tous des personnes qui essaient de faire de leur mieux. Je pense certainement que nous sommes au début de ce qui pourrait être une bonne relation. Je suis d’accord pour faire un match d’exhibition avec Novak. Je pense que ce sera amusant, que cela attirera la foule », confiait récemment Nick Kyrgios.

F1 : Avant Alpine, Gasly explique son calvaire avec AlphaTauri https://t.co/1tOvedqSEA pic.twitter.com/4QsU9TwNDJ — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Déjà prêt à arrêter sa carrière ?