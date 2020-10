Tennis

Tennis : La nouvelle sortie de Roger Federer sur son retour !

Publié le 31 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Ecarté des terrains depuis l'Open d'Australie en début de saison, Roger Federer devrait y faire son retour en 2021. En attendant, le champion suisse profite de sa période repos.

Sept balles de matches sauvées. Pour venir à bout de Tennys Sandgren, Roger Federer s'est fait peur. C'était en quart de finale du dernier Open d'Australie. C'est la dernière victoire du Suisse. En demie, le numéro 4 mondial s'est incliné contre Novak Djokovic, futur vainqueur du tournoi. Blessé au genou, Federer avait mis en pause sa saison avant que la pandémie n'interrompe complètement le circuit. Depuis, Rafael Nadal a égalé son record de Grand Chelem grâce à son sacre à Roland-Garros. Le sextuple vainqueur de l'Open d'Australie devrait faire son retour à Melbourne. Un an après donc.

« Début janvier, je serai de retour sur les courts »