Tennis : Miracle pour Novak Djokovic ?

La saison 2024 n’aura pas été une franche réussite pour Novak Djokovic. Hormis la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Serbe n’a remporté aucun tournoi majeur cette année jusqu’à présent. Nole n’est d’ailleurs pas encore qualifié pour les Masters de Turin, qui débuteront le 10 novembre. Le joueur de 37 ans devrait tenter d’aller chercher sa qualification juste avant le début de la compétition.

Presque rien n’aura souri à Novak Djokovic en 2024. Hormis la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Serbe n’a remporté aucun tournoi majeur cette année jusqu’à présent. Éliminé en demi-finale de l’Open d’Australie par Jannik Sinner, Novak Djokovic avait ensuite déclaré forfait en quart de finale de Roland-Garros. Quelques semaines plus tard, il s’est incliné face à Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon avant de se faire sortir dès le 3e tour de l’US Open par Alexei Popyrin.

Djokovic va rater le Masters de Turin ?

Résultat : Novak Djokovic ne cesse de perdre des places au classement race. Nole ne pointe qu’à la 9e place, derrière Alex de Minaur. Le joueur de 37 ans n’est donc pas qualifié pour les Masters de Turin pour le moment. Il y aura bien évidemment encore des points à prendre avant le début du tournoi le 10 novembre. Novak Djokovic devrait notamment tenter de décrocher son billet lors de l’ATP 250 de Belgrade entre le 3 et 9 novembre. Au vu du timing, de sa forme du moment et des blessures qu’il a subi cette saison, Novak Djokovic pourrait réaliser un miracle si jamais il obtient sa place pour le Masters de Turin.

«On commence à se demander s’il va gagner à nouveau»

John McEnroe estime d’ailleurs que la fin est plutôt proche pour Novak Djokovic. « C’est certainement la première fois où l’on peut avouer avec un certain sérieux que l’on commence à se demander s’il va gagner à nouveau. Combien de temps ce type peut‐il rester motivé ? Mais il a gagné l’or olympique. Je suis étonné qu’il ait gardé cette motivation aussi longtemps. Je suis sûr d’être surpris dans les deux cas. S’il ne gagne pas un autre Grand Chelem, on serait surpris. Et puis je serais aussi surpris, d’une certaine manière, s’il le faisait, en raison de son âge » a-t-il notamment lâché. À suivre...