Tennis

Tennis : Le retour de Roger Federer attendu avec impatience !

Publié le 7 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors que Roger Federer a annoncé visé l'Open d'Australie, les perspectives de le revoir sur les court enthousiasme Alex Corretja, ancien numéro 2 mondial.

Roger Federer est un des joueurs les plus appréciés du circuit ATP. Vainqueur de 20 Grand Chelem, le palmarès du Suisse n'en finit plus. Blessé, le numéro 4 mondial n'a plus rejoué depuis l'Open d'Australie et sa défaite en demie contre Novak Djokovic. Et Federer ne reviendra pas avant la prochaine édition. Le Maestro a récemment annoncé son objectif : le prochain Open d'Australie. La saison de Federer est donc terminée. Mais la simple idée de le revoir en 2021 fait saliver le monde la petite balle jaune.

« Roger nous manque... »