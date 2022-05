Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Nadal sur… Carlos Alcaraz !

Publié le 12 mai 2022 à 9h35 par Bernard Colas mis à jour le 12 mai 2022 à 9h42

Régulièrement interrogé sur Carlos Alcaraz, la grande sensation du moment sur le circuit, Rafael Nadal reconnaît être agacé des nombreuses questions pourtant sur son compatriote.

Ne parlez plus de Carlos Alcaraz à Rafael Nadal ! Ces dernières semaines, le prodige espagnol de 19 ans impressionne sur le circuit, au point d’apparaître comme l’un des favoris pour le prochain Roland-Garros suite à ses victoires contre Rafael Nadal, Novak Djokovic et Alexander Zverev lors du Masters 1000 de Madrid. Naturellement, Carlos Alcaraz fait ainsi l’objet de nombreuses comparaisons avec celui qui compte 13 Roland-Garros à son palmarès, obligeant ce dernier à devoir régulièrement parler des performances de son jeune compatriote. Mais ce mercredi, Rafael Nadal a fait part de son agacement sur le sujet.

« Arrêtez de me poser la même question à chaque fois »