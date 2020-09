Tennis

Tennis : Le bourreau de Rafael Nadal révèle sa recette miracle

Publié le 20 septembre 2020 à 16h35 par A.D.

Ce samedi, Diego Schwartzman a réalisé l'exploit de battre Rafael Nadal à Rome. Après sa victoire, l'Argentin a dévoilé sa stratégie pour venir à bout du numéro 2 mondial.

Diego Schwartzman a trouvé la faille face à Rafael Nadal. Opposé au numéro 2 mondial en quart de finale du Masters 1000 de Rome, l'Argentin l'a emporté en deux sets (6-2, 7-5). Dans des propos rapportés par L'Equipe , Diego Schwartzman a décrypté le plan qui lui a permis de renverser la montagne Rafael Nadal.

«Quand il y avait un échange, j'ai essayé de jouer près des lignes»