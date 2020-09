Tennis

Tennis : Le bourreau de Rafael Nadal dévoile les clés de son exploit !

Publié le 20 septembre 2020 à 12h35 par A.D. mis à jour le 20 septembre 2020 à 13h59

En quart de finale du Masters 1000 de Rome, Diego Schwartzman est parvenu à renverser Rafael Nadal. L'Argentin s'est livré sur sa victoire après la partie.

Diego Schwartzman est aux anges. Ce samedi, l'Argentin a réalisé l'exploit au Masters 1000 de Rome. Opposé à Rafael Nadal en quart de finale, Schwartzman est parvenu à s'imposer en deux sets (6-2, 7-5). Dans des propos rapportés par L'Equipe , Diego Schwartzman a analysé sa toute première victoire face au numéro 2 mondial Rafael Nadal.

«Je suis resté très concentré et je pense que c'était la clé»