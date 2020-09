Tennis

Tennis : L'énorme révélation de Djokovic après sa dernière victoire à Rome

Publié le 19 septembre 2020 à 10h35 par A.D.

Opposé à Filip Krajinović en huitième de finale à Rome, Novak Djokovic a dû repousser ses limites pour l'emporter. A l'issue de la partie, le numéro un mondial s'est livré sur cette grosse bataille face à son compatriote serbe. Comme Novak Djokovic l'a lui-même reconnu, son premier set face à Filip Krajinović était l'un des plus longs de sa carrière.

Novak Djokovic a dû forcer son tennis pour venir à bout de Filip Krajinović ce vendredi. Opposé à son compatriote serbe en huitième de finale à Rome, le numéro un mondial a été contraint de livrer une énorme bataille pour l'emporter (7-6, 6-3). Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Novak Djokovic est revenu sur cet énorme combat face à Filip Krajinović. Un bras de fer qui restera dans les annales à en croire l'ogre serbe.

«C’est l’un des sets les plus longs que j’ai disputés au cours de ma carrière»