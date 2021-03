Tennis

Tennis : Le bel hommage rendu à Benoit Paire !

Publié le 26 mars 2021 à 21h35 par A.D.

En lice au Masters 1000 de Miami, Benoit Paire sera opposé à Lorenzo Musetti ce samedi. Avant la rencontre, ce dernier a tenu à rendre hommage au Français.

Benoit Paire est de la partie cette saison pour le Masters 1000 de Miami. Pour son entrée en lice dans la compétition, l'Avignonnais se frottera à Lorenzo Musetti ce samedi. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , l'Italien a annoncé la couleur avant son duel face à Benoit Paire. Et comme il l'a clairement fait comprendre, Lorenzo Musetti est un grand fan du Français, que ce soit pour ses qualités sportives et même humaines.

«C'est un joueur fantastique, il joue un tennis incroyable»