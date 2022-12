Tennis : Rafael Nadal annonce un incroyable retour

La rédaction

S'il n'a plus participé à la Coupe Davis depuis le sacre espagnol en 2019, Rafael Nadal souhaiterait y prendre part une dernière fois afin de faire ses adieux. Toutefois, le numéro deux mondial au classement ATP ne garantit pas avec certitude cette possibilité malgré la volonté de David Ferrer, nouveau capitaine de l'Espagne, de le voir de renfiler la tunique rouge.

Pour l'Espagne, le retour en Coupe Davis se dispute en septembre 2023 puisqu'elle a été exemptée des qualifications qui se déroulent en février. D'ici là, la saison est longue et même si David Ferrer espère pouvoir compter sur le natif de Manacor, ce dernier ne garantit rien malgré son souhait de rejouer en Coupe Davis.

«J'aimerais jouer une dernière fois et faire mes adieux»

À 36 ans, Rafael Nadal est confronté à plusieurs pépins physiques et la gestion de sa saison est primordiale pour pouvoir performer. Toutefois, alors qu'il n'a plus participé à la Coupe Davis depuis 2019 et la victoire espagnole contre le Canada, Rafa espère pouvoir avoir une dernière occasion de faire ses adieux en Coupe Davis : « Tout d'abord, nous devons remercier Sergi Bruguera, il nous a conduit à de grands résultats. Une nouvelle ère s'ouvre maintenant avec David. Nous avons partagé beaucoup de choses. En ce qui concerne la Coupe Davis, je suis conscient qu'il me reste peu d'options, mais dans mon monde idéal, j'aimerais jouer une dernière fois et faire mes adieux », a-t-il confié dans l'émission El Larguero sur la Cadena Ser .

«Mais les années passent...»