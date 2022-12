Tennis : La révélation improbable de Novak Djokovic

La rédaction

Du 16 au 23 janvier 2023 se dispute l'Open d'Australie. À Melbourne, Novak Djokovic pourrait rejoindre Rafael Nadal dans la légende puisqu'en cas de victoire, le Serbe porterait son total de sacre en Grand Chelem à 22, comme l'Espagnol. Avant ça, Novak Djokovic est revenu sur ses débuts inattendus dans le Tennis alors qu'il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Non vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic n'avait pas pu participer à l'Open d'Australie 2022. Rafael Nadal s'était imposé. Grâce à l'obtention d'un visa, le Serbe va pouvoir participer au premier Grand Chelem de l'année en janvier prochain avec un seul objectif en tête, la victoire.

«Je suis tombé amoureux de sport par une sorte d'accident»

Dans le cadre d'une conférence de presse organisée à Marbella par son équipementier Asics, Novak Djokovic est revenu sur la naissance atypique de son amour pour le Tennis : « Parfois, je me rappelle pourquoi j’ai commencé à jouer au tennis quand j’étais enfant. Personne n’avait fait de bruit avant moi dans ma maison. Le tennis n’était pas notre sport dans la famille (son père était un skieur professionnel). Je suis donc tombé amoureux de ce sport par une sorte d’accident», a expliqué le numéro 5 mondial au classement ATP.

Tennis : L'annonce fracassante de Novak Djokovic sur sa retraite https://t.co/FmnU5Z3WSf pic.twitter.com/ectZ1cJ7Ri — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

«Ils ont construit trois courts de tennis en face du restaurant que ma famille tenait»