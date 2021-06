Tennis

Tennis : Dominic Thiem annonce la couleur pour Wimbledon !

Publié le 18 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors qu’il a récemment annoncé son forfait pour les Jeux olympiques, Dominic Thiem se prépare en Autriche pour Wimbledon, et espère arriver prêt à Londres. Le tennisman autrichien s’est exprimé sur sa préparation physique pour le Grand Chelem sur gazon.

Dominic Thiem l’a annoncé ce jeudi, il ne disputera pas les JO à Tokyo cet été. L’Autrichien ne se sent pas prêt à enchaîner et préfère se concentrer sur Wimbledon et les tournois ATP à venir. C’est d’ailleurs chez lui, en Autriche, que Dominic Thiem se prépare sur gazon pour le Grand Chelem londonien. Un entrainement technique pour s’adapter à la surface, mais aussi physique, car le tennisman autrichien semblait à cours de forme ces derniers temps. Son élimination prématurée à Roland-Garros n’a fait que confirmer sa mauvaise passe. Dominic Thiem s’est d’ailleurs livré sur sa préparation et paraît bien plus en confiance qu’auparavant.

« Les coups sont venus, je suis vraiment au top physiquement »