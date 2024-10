Tennis : Djokovic prend position sur ce scandale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jannik Sinner n'arrive pas à se défaire de cette affaire de dopage, qui perturbe sa fin de saison et qui fait planer au-dessus de sa tête le risque d'une grosse sanction. Récemment, l'Agence mondiale antidopage a fait appel pour réclamer une suspension allant d'un à deux ans. Présent en conférence de presse, Novak Djokovic s'est exprimé sur ce scandale.

Sur le terrain, Jannik Sinner ne laisse rien transparaître. Mais en coulisses, le joueur italien doit faire face à de lourdes accusations. Le numéro un mondial avait été contrôlé deux fois positif au clostébol, un stéroïde anabolisant. Dans le plus grand des secrets, Sinner a été blanchi fin août par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis. Certains joueurs ont alors crié au scandale. De son côté, le vainqueur de l’Open d’Australie et de l’US Open en 2024 indique qu’il a été contaminé involontairement par son kiné, qui a, depuis, été remercié.

Tennis : Djokovic a tranché pour son avenir et révèle le plan ! https://t.co/bQUErFpFEk pic.twitter.com/idTKUs2SkC — le10sport (@le10sport) October 3, 2024

Sinner évoque son malaise

A la veille de son entrée en lice au Masters 1000 de Shanghaï, Sinner a été questionné sur ce scandale, alors que l’AMA a récemment fait appel de la décision de l’ITIA. « Ce n'est pas une situation dans laquelle je me sens à l'aise, c'est sûr, parce que je pensais que c'était fini... donc ce n'est pas facile. J'ai eu trois audiences, qui sont allées dans mon sens, ce qui est une bonne chose, mais maintenant nous allons voir ce qu'il en est. Mais j'ai bon espoir que l'issue soit très positive » a-t-il lâché dans des propos rapportés par L’Equipe.

Djokovic lâche ses vérités

Également en lice en Chine, Novak Djokovic espère que la lumière sera faite dans ce dossier. « Cette situation ou ces circonstances ne sont pas positives pour notre sport, alors j’espère que nous pourrons résoudre cette affaire dès que possible. Quoi qu’il arrive, en fin de compte, je souhaite simplement que l’affaire soit résolue le plus rapidement possible », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem en conférence de presse.