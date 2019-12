Tennis

Tennis : Djokovic envoie un message fort à la nouvelle génération !

Publié le 21 décembre 2019 à 19h35 par La rédaction

En marge du tournoi exhibition d’Abu Dhabi, Novak Djokovic a évoqué la nouvelle génération. Et le Serbe a admis que l’écart ne cesse de se réduire d’année en année entre les anciens et les jeunes joueurs.

Durant plus d’une décennie, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont imprimé leur supériorité sur la planète tennis. Ceux que l’on appelle le « Big 3 » ont raflé la majorité des Grand Chelem et ont encore une fois fini la saison aux trois premières places mondiales. Mais chaque jour qui s’écoule rapproche un peu plus Federer, Nadal et Djokovic de la retraite. D’autant plus que la nouvelle génération pointe peu à peu le bout de son nez. Pas moins de quatre joueurs âgés de moins de 25 ans font partie du Top 10 et les membres de la « Next Gen » commencent à s'approprier les plus grands titres à l’image de Stefanos Tsitsipas (21 ans) qui a remporté le Masters en novembre.

« Ils challengent les meilleurs joueurs du monde et ils veulent le devenir »