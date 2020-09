Tennis

Tennis - Clash : Kyrgios s’en prend une nouvelle fois à Busta !

Publié le 16 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Nick Kyrgios ne s’arrête plus. Bien qu’il ne soit pas sur le court, l’Australien continue de faire parler de lui. Il s’en est récemment pris à Pablo Carreno Busta et ne semble pas vouloir lâcher l’affaire.

Il y a quelques temps, Nick Kyrgios clashait Pablo Carreno Busta sur Twitter : « Si la terre battue n’existait pas, il ne se serait même pas approché du top 50. » Ce à quoi l’Espagnol avait répondu que l’Australien devrait sûrement s’ennuyer chez lui. Kyrgios avait également répliqué : « Oui, Carreno-Busta, je suis un peu ennuyeux et si ça ne tenait qu’à moi, je te déchirerais à nouveau. 2-0, chut ».

« Pablo n’est pas Picasso »