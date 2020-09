Tennis

Tennis - Clash : Boris Becker cartonne Nick Kyrgios !

Publié le 12 septembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Nick Kyrgios a un caractère bien trempé. L’Australien s’en est récemment pris à Pablo Carreno Busta sur Twitter. Boris Becker a décidé de le remettre à sa place.

Il y a quelques jours, Nick Kyrgios avait décidé de piquer Pablo Carreno Busta via Twitter en disant : « Si la terre battue n’existait pas, il ne se serait même pas approché du top 50. » L’Espagnol avait répondu en disant que Kyrgios, qui n’a pas voulu se rendre à l’US Open, devait s’ennuyer chez lui. Ce à quoi l’Australien a répondu : « Oui, Carreno-Busta, je suis un peu ennuyeux et si ça ne tenait qu’à moi, je te déchirerais à nouveau. 2-0, chut. »

« Kyrgios devrait la fermer »