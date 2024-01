Tennis : Bataille à 4 pour la place de numéro 1 mondial cette année ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme c'est le cas depuis plusieurs mois déjà, les quatre premiers joueurs du circuit ATP semblent se démarquer un peu plus du reste du plateau. L'avènement de Jannik Sinner à l'Open d'Australie le confirme : ils ont creusé l'écart, largement. Avec seulement 1500 points d'écart entre Novak Djokovic et l'Italien, tout est possible cette année et on pourrait voir se dessiner un combat avec le trône en jeu. A ce petit jeu-là, l'Italien pourrait tirer son épingle du jeu.

Le circuit ATP pourrait prendre une tournure incroyable dans les prochains mois. Avec le titre de Jannik Sinner à l'Open d'Australie, le numéro 4 mondial possède maintenant une marge de plus de 3000 points sur le cinquième, Andrey Rublev. L'Italien se rapproche de plus en plus du podium sur lequel il devrait bien finir par débarquer. Pour rappel, jamais un Italien n'avait si bien classé puisque Panatta avait également atteint la 4ème place mondiale.

4 hommes au-dessus du lot

Depuis l'année dernière, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Jannik Sinner répondent présent quasiment à chaque fois et laissent peu d'occasions aux autres joueurs de se démarquer. Les quatre premiers joueurs classés à l'ATP possèdent maintenant une marge importante sur le reste du plateau et ils ne sont pas près de laisser tomber cette domination. D'ailleurs, le carré final à Melbourne n'était pas loin d'être parfait puisque seul Carlos Alcaraz, battu par Alexander Zverev en quarts de finale, a manqué l'occasion de réunir les 4 meilleurs joueurs du monde.

Changement de leader ?

Echouant dans la défense de son titre à l'Open d'Australie, Novak Djokovic aurait pu perdre sa place sur le trône. Carlos Alcaraz n'a pas pu saisir l'occasion mais l'écart s'étant fortement réduit, le Serbe pourrait être sous la menace en 2024. En effet, le top 4 semble destiné à se livrer une belle bataille pour la place de numéro 1 mondial à la fin de l'année. En ayant connu autant de succès l'année dernière, Novak Djokovic a peut-être besoin de souffler un petit peu et il aura du mal à défendre tous ses points.

Djokovic tranquille jusqu'à Roland ?

Toujours leader du classement ATP cette semaine, Novak Djokovic pourrait toujours être en tête pendant un moment s'il négocie bien ses prochains rendez-vous. Pas présent à Indian Wells et Miami l'an dernier, le Serbe aura l'occasion de marquer de gros points quand ses adversaires défendront les leurs, ce qui lui permettrait d'aborder la saison de terre battue assez tranquillement. En effet, dans les prochains mois, Djokovic n'aura pas énormément de points à défendre, jusqu'à son titre à Roland-Garros, peut-être le premier juge de paix de cette saison 2024.