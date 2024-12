Tennis : Après sa retraite, Nadal sort du silence

Jean de Teyssière

Depuis le 19 novembre 2024, Rafael Nadal a pris sa retraite de joueur de tennis professionnel. L’Espagnol est une véritable légende de son sport, ayant réussi à remporter 14 fois Roland-Garros, pour 22 titres en Grand Chelem en tout dans sa carrière. L’heure est maintenant au bilan pour le Majorquin, qui espère que son héritage sera à la hauteur de ce qu’il a fait tout au long de sa carrière.

En 2024, Rafael Nadal était un peu revenu sur les terrains. A Roland-Garros, il était tombé au premier tour face à Alexander Zverev avant d’être battu lors des Jeux olympiques par Novak Djokovic. Puis, la Coupe Davis où il n’a pas réussi à briller pour faire gagner sa nation. Mais cette difficile année 2024 n’effacera en rien son héritage.

GRACIAS por tu entrega

GRACIAS por tu ejemplo

GRACIAS por hacernos felices

GRACIAS por décadas de alegría

GRACIAS por tus Valores



«Essayer de traiter les autres avec respect»

Dans une lettre ouverte pour son sponsor KIA, Rafael Nadal a publié un message intime, espérant avoir montré le bon exemple tout au long de sa carrière : « J’espère que mon héritage est d’avoir toujours essayé de traiter les autres avec un profond respect. C’était la règle d’or de mes parents. Quand j’étais enfant, mon père me disait toujours : « Inventer, c’est difficile. Copier est beaucoup plus facile. » Il ne parlait pas de tennis. Il parlait de la vie. Regardez autour de vous et remarquez les personnes que vous admirez. Comment elles traitent les gens. Ce que vous aimez chez eux. Agissez comme eux et vous vivrez probablement une vie heureuse. »

«Je n’étais pas animé par la haine de mes rivaux»

« J’ai emporté cette leçon avec moi dans tous les matchs que j’ai joués. Je n’étais pas animé par la haine de mes rivaux, mais par un profond respect et une grande admiration, poursuit-il. J’essayais simplement de me lever chaque matin et de m’améliorer un peu pour pouvoir les suivre. Cela n’a pas toujours fonctionné ! Mais j’ai essayé.… J’ai toujours essayé. »