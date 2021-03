Tennis

Tennis : Andy Murray dévoile ses plans pour son avenir !

Publié le 30 mars 2021 à 18h35 par T.M.

Alors qu’Andy Murray a encore l’espoir de retrouver son niveau au tennis, l’Ecossais a déjà quelques idées pour la suite de sa carrière.

Ancien numéro 1 mondial, Andy Murray est désormais bien loin au classement ATP. Il faut dire que l’Ecossais a connu de très gros pépins physiques. Embêté par sa hanche, le joueur de 33 ans a dû passer par la table d’opération, mais n’a jamais su retrouver son niveau depuis. Malgré cela, Murray s’accroche toujours et foule toujours les courts de tennis avec l’ambition de gagner à nouveau. Mais la fin semble tout de même plus proche que jamais. Il faut donc penser à la suite et Andy Murray a dévoilé certains de ses plans.

« Quelque chose qui serait amusant à faire »