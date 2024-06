Tennis : Alcaraz en mission, il annonce du lourd pour Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de son troisième titre en Grand Chelem à 21 ans et sur trois surfaces différentes, Carlos Alcaraz a réussi un retour au premier plan extraordinaire. Plongé dans le doute il y a quelques semaines lorsqu'il était incapable de frapper un coup droit sans ressentir une certaine douleur, l'Espagnol a totalement relancé sa saison. Il pourrait ainsi poursuivre sur la même dynamique dans les semaines qui arrivent mais devra peut-être faire attention à ses efforts : gagner Wimbledon et les Jeux olympiques après Roland-Garros relèverait d'un immense exploit.

Sur un nuage depuis qu'il a remporté Roland-Garros pour la première fois de sa carrière, Carlos Alcaraz peut nourrir de grandes ambitions pour la suite de la saison. Même s'il n'a pas déployé son meilleur tennis, il a tout de même gagné un Grand Chelem de plus et il pourrait bien monter en puissance dans les mois qui arrivent. Il faudra passer plusieurs étapes importantes cet été qui en diront plus sur le joueur qu'il est. Il a désigné son objectif.

Le début d'un été très animé

Le tournoi de Roland-Garros lance un été qui sera très chargé pour les joueurs de tennis. En effet, à peine le Grand Chelem parisien terminé, ils devront déjà se tourner vers Wimbledon qui commence le 1er juillet. Il y aura ensuite deux semaines entre la fin du tournoi londonien et les Jeux olympiques, qui auront lieu bien sûr sur le site de Roland-Garros pour le tennis. Ensuite, il faudra s'envoler vers les Etats-Unis pour la grande tournée américaine avec comme point d'orgue l'US Open.

Tennis : Divorce entre Nadal et Federer à cause de Djokovic ? https://t.co/sAH1nHwqMG pic.twitter.com/r18Dj3p3qr — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Les JO plutôt que Wimbledon

Invaincu l'année dernière sur gazon, Carlos Alcaraz peut s'avancer comme le principal favori pour Wimbledon au vu de la confiance accumulée ces derniers jours. Mais l'Espagnol rêve de Jeux olympiques. « Les Jeux olympiques ont lieu tous les quatre ans et c’est un tournoi spécial où vous ne jouez pas seulement pour vous‐même, mais aussi pour un pays, représentant tous les Espagnols. Je pense que cette année, je choisirais l’or olympique (plutôt que Wimbledon). Si tout se passe comme prévu, comme je l’ai déjà dit, nous (Rafael Nadal et lui) jouerons le double ensemble aux Jeux olympiques. Mais il reste un long chemin à parcourir avant que cela ne démarre » a-t-il récemment déclaré à l'ATP.

Association confirmée

Ce mercredi, c'est le début des officialisations des joueurs qui iront aux Jeux olympiques. Sans surprise, Rafael Nadal sera bien de la partie grâce à son classement protégé et il rejoindra son jeune compatriote pour tenter de repartir avec la médaille d'or en double. Le Majorquin est déjà champion olympique du simple (2008 à Pékin) et du double (2016 à Rio) et il jouera pour la première fois avec Alcaraz dans un tournoi. C'est dire si le défi est immense.