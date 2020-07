Tennis

Tennis : Henri Leconte lâche une bombe sur Roger Federer !

Publié le 19 juillet 2020 à 13h35 par D.M.

Henri Leconte s’est prononcé sur la supériorité de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ces dernières années. L’ancien joueur a également indiqué que le Suisse pourrait se retirer à l’issue de Wimbledon en 2021.

Ils règnent sans partage sur le circuit depuis maintenant plus d’une décennie. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic cumulent à eux trois près de 56 titres du Grand Chelem et 267 trophées en simple. Des chiffes stratosphériques qui illustrent la supériorité de ces trois joueurs. Mais le temps fait son effet et l’heure de la retraite approche notamment pour Roger Federer qui fêtera le 8 août prochain ses 39 ans.

« Ce ne serait pas surprenant que Federer arrête sa carrière après Wimbledon »