Roland-Garros : Le programme du mardi 4 juin

Après une première semaine riche en émotions et un suspense encore intact sur le nom du vainqueur du tournoi, le tournoi de Roland-Garros va vivre ses premiers quarts de finale ce mardi. En effet, après des débuts catastrophiques à cause de la météo, le grand soleil est revenu dans le stade lundi et il devrait y rester un peu. Notamment avec le programme du court Philippe-Chatrier, avec évidemment quatre affiches qui font saliver...

L'organisation du tournoi a dû trouver des solutions mais finalement la fête peut vraiment commencer. Après la pluie, le soleil brille maintenant de mille feux sur les courts de Roland-Garros et le spectacle sera peut-être tout aussi animé pour les quarts de finale. Les tournois de doubles et des juniors ont aussi débuté depuis le week-end dernier, de quoi ravir les plus grands fans de tennis qui découvrent peut-être de nouveaux visages.

Les favorites au rendez-vous

Pour débuter cette jolie journée de quarts de finale à 11h sur le Court Philippe-Chatrier, l'organisation du tournoi a choisi de faire démarrer la numéro 3 mondiale Coco Gauff face à la Tunisienne Ons Jabeur, tête de série 8. Les deux femmes ont atteint logiquement ce stade du tournoi dans une partie de tableau où l'autre rencontre du jour opposera également deux joueuses du top 8 : Marketa Vondrousova, dernière lauréate de Wimbledon, va défier la reine Iga Swiatek, impressionnante lors des huitièmes de finale où elle a infligé un terrible 6/0 6/0 à la Russe Potapova.

Un spectacle assuré

Si les joueuses ont placé 4 joueuses du top 8 dans cette partie de tableau, elles n'ont pas été imitées par leurs homologues masculins même si c'était très proche. En effet, après les deux premiers matches, c'est le numéro 2 mondial Jannik Sinner qui défiera le Bulgare Grigor Dimitrov, tête de série 10. L'Italien est toujours bien placé dans la course à la place de numéro 1 mondial puisqu'il est virtuellement le patron en attendant le résultat de Novak Djokovic dans ce tournoi.

Alcaraz-Tsitsipas encore en night session