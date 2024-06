Roland-Garros : Le programme du dimanche 9 juin

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est la dernière journée à Roland-Garros. Après trois semaines intenses remplies d'émotions, le tournoi se termine ce dimanche comme d'habitude par la finale du simple messieurs. C'est pour cette raison que le programme est très court pour cette dernière journée puisqu'il est l'heure de célébrer comme il se doit la fin de cet événement annuel. Lors de cette édition encore, l'animation a été au rendez-vous que ce soit sur le court ou dans les allées du tournoi.

Le bilan de ce Roland-Garros 2024 semble être très positif avant cette grande finale du tournoi masculin qui conclura une grande fête du tennis sur le sol français. Il faudra du courage pour se lancer dans la saison sur gazon qui a déjà commencé ce week-end avant de revivre de grandes émotions dans un mois et demi sur les courts de Roland-Garros pour le tournoi olympique. Ce dimanche, c'est donc grande conclusion en douceur !

Deuxième chance pour Paolini

Belle histoire du tableau féminin cette année, Jasmine Paolini n'a rien pu faire en finale samedi face à Iga Swiatek. L'Italienne a pourtant proposé un beau tennis tout au long de la quinzaine mais elle a tout de même vécu un grand moment en atteignant sa première finale en Grand Chelem. L'histoire est encore plus belle puisqu'elle est aussi présente pour la finale du double femmes à 11h30 sur le Court Philippe-Chatrier ce dimanche. Associée à sa compatriote Sara Errani, venue la soutenir ces derniers jours, elle tentera de se consoler en dominant Coco Gauff et Katerina Siniakova.

Roland-Garros : Alcaraz a réussi un miracle à Roland-Garros https://t.co/TitjQSeF3o pic.twitter.com/falJG1PcVm — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Grande finale à 14h30

Le moment que tout le monde attend pour conclure cette belle quinzaine de Roland-Garros, c'est la finale du simple messieurs entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. Les deux hommes entreront sur le court à partir de 14h30 pour disputer ce duel final dans un match qui promet beaucoup. Les enjeux sont multiples ce dimanche : Zverev aura l'occasion de décrocher son premier Grand Chelem alors qu'Alcaraz frapperait un gros coup en complétant un peu plus sa collection et il dépasserait également Novak Djokovic au classement, comme son rival Sinner.