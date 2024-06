Roland-Garros : Alcaraz a réussi un miracle à Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé à Jannik Sinner en demi-finales de Roland-Garros vendredi, Carlos Alcaraz défiait sans doute son plus grand rival. L'Espagnol n'a pas pu cacher sa tension lors de ce match si important, lui qui a failli revivre les crampes de l'an dernier face à Djokovic. Mené deux sets à un, l'Espagnol a réussi à surmonter ses difficultés pour s'imposer face à un adversaire qu'il connaît par cœur désormais. Selon Patrick Mouratoglou, Carlos Alcaraz a réussi un miracle contre Jannik Sinner.

Faisant déjà partie des meilleurs joueurs du monde à son très jeune âge (21 ans), Carlos Alcaraz est parti pour vivre une grande carrière de joueur de tennis. Pourtant, le numéro 3 mondial a failli passer à la trappe vendredi, lui qui n'a pas pu déployer son meilleur niveau pendant une grande partie du match contre Jannik Sinner en demi-finale de Roland-Garros. Mais cette victoire face à l'Italien peut lui faire le plus grand bien, avant la grande finale de dimanche face à Zverev.

Un mental d'acier

Carlos Alcaraz l'avait déjà prouvé, mais il a un mental exceptionnel. Dans ce rendez-vous très important pour lui à Roland-Garros, il se met une grosse pression, qu'il a parfois du mal à évacuer. « Ce qui est très impressionnant, c’est qu’il ne pouvait pas faire pire, il ne pouvait pas se sentir plus mal sur le court et pourtant, il finit quand même par battre le futur numéro 1 mondial. C’est quand même phénoménal et ce n’est pas la première fois. J’ai vu plusieurs fois Alcaraz dans des matchs où il se sentait mal, où il ne jouait pas bien, où il était tendu et quasiment à chaque fois, c’est lui qui sort vainqueur. Ça montre les ressources mentales incroyables qu’il a » déclare Patrick Mouratoglou, consultant pour France Télévisions , dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Une pression maintenant évacuée ?