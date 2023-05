Roland-Garros : Un crack veut faire oublier Nadal

Baptiste Berkowicz

En l'absence de Rafael Nadal, l'édition 2023 de Roland-Garros s'annonce plus ouverte que jamais pour le titre final. Entre la nouvelle et l'ancienne génération, la concurrence est rude. Une chose est sûre, le Danois Holger Rune compte bien jouer les troubles fête et a annoncé ses ambitions pour le Grand Chelem parisien.

Les possibilités de voir un nouveau vainqueur de Roland-Garros cette année sont importantes. Et pour cause : Rafael Nadal, victorieux à quatorze reprises du tournoi parisien ne sera pas là. Une aubaine notamment pour les ambitieux joueurs de la nouvelle génération.

Rune vient pour gagner

Holger Rune n'est pas du genre à avoir sa langue dans sa poche. Lorsqu'il s'agit d'évoquer ses objectifs pour Roland-Garros, le Danois, rapporté par WeLoveTennis , n'a pas froid aux yeux : « Je veux gagner un Grand Chelem cette année. C’est ce que j’ai dit dans le passé et je m’en tiens à cela. Évidemment, j’espère que cela pourra se faire à Roland‐Garros. Sinon, j’espère réussir dans les deux autres tournois du Grand Chelem. D’abord, on commence par un, puis on verra. Je dois considérer que ça a été une bonne saison sur terre battue jusqu’à présent pour moi. J’ai fait trois finales sur quatre tournois. De cette façon, je ne peux pas me plaindre . »

Alcaraz pour le contrarier ?

La nouvelle génération regorge de joueurs à très fort potentiel mais surtout à très haut niveau dès maintenant. Pour certains, la vingtaine n'est pas encore passée, pour d'autres, elle vient tout juste d'être passée. Carlos Alcaraz fait partie de la deuxième catégorie. L'Espagnol, en l'absence de son idole et rival Rafael Nadal, représente l'une des têtes d'affiche de l'édition 2023 de Roland-Garros. Son jeu sur terre battue est capable de faire d'énormes dégâts comme le montrent ses récents succès à Barcelone ou encore à Madrid. Holger Rune et Carlos Alcaraz se connaissant parfaitement pour avoir évolué notamment ensemble en double chez les jeunes, ils pourraient donc se retrouver lors du Grand Chelem parisien pour un duel au sommet.