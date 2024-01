Open d'Australie : Djokovic-Sinner, retour du duel tant attendu !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Les demi-finales du simple messieurs seront au programme de vendredi et parmi les deux affiches, il y en a un que l'on attendait tout particulièrement : celle entre Novak Djokovic et Jannik Sinner. Le Serbe, qui a débuté son année un peu plus tranquillement que d'habitude, est en lice pour un 11ème titre record à l'Open d'Australie et il sera évidemment très difficile à battre. En face de lui, peut-être le seul à pouvoir réaliser cet exploit en ce moment, quand on voit ce qu'il est capable de produire.

Ils étaient attendus. Ils ont répondu présent. Novak Djokovic et Jannik Sinner disputeront en demi-finales de l'Open d'Australie leur quatrième duel en l'espace de deux mois et demi, un moment important pour savoir si les progrès de l'Italien lui permettent déjà de décrocher une telle victoire en Grand Chelem. Pour le Serbe, ce sera également intéressant de voir comment il réagit face à un adversaire qui l'a battu en sauvant des balles de match la dernière fois.

Djokovic imbattable ?

Novak Djokovic à l'Open d'Australie, c'est déjà très compliqué. Novak Djokovic en demi-finales de l'Open d'Australie, c'est bien simple : personne n'a réussi à le battre une fois qu'il a atteint ce stade. Le Serbe arrive pourtant avec sûrement un peu moins de certitudes physiques qu'avant, lui qui semble souffrir du poignet depuis la United Cup. Pour sa onzième demi-finale à Melbourne, le Djoker sera certainement au rendez-vous et le connaissant, les efforts consentis depuis le début du tournoi ne devraient pas avoir trop de conséquences.

Sinner en mode rouleau compresseur

Véritable machine à gagner depuis le début du tournoi, Jannik Sinner trouvera quoi qu'il arrive une forte opposition de l'autre côté du filet vendredi. L'Italien ne laisse pas de doutes : il est bien en forme et sera également difficile à battre. Impressionnant à l'échange, il devra être parfait pour décrocher ce qui deviendrait la plus belle victoire de sa carrière. A Wimbledon pour sa première expérience face au même joueur, il n'avait pas fait long feu.

Un avantage mental ?

Difficile d'arriver sur le terrain en totale confiance face à Novak Djokovic. Pourtant Jannik Sinner est le mieux placé en ce moment, lui qui a réussi à battre le Serbe en toute fin d'année au Masters et en Coupe Davis. D'abord au terme d'un gros combat de 3 heures lors de la phase de poules où la réponse du patron n'avait pas tardé. Ensuite pour réussir à faire survivre l'Italie et réaliser ce que personne n'avait réussi auparavant : sauver 3 balles de match consécutives face à Djokovic et gagner le match. Attention, la réponse pourrait frapper fort.