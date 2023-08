Mbappé bientôt dirigé par Nadal ? La bombe de la presse espagnole

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 76 ans, Florentino Perez entre dans la dernière ligne droite de sa carrière. Président du Real Madrid entre 2000 et 2006, puis depuis 2009, l'Espagnol aurait commencé à se pencher sur sa succession. Le dirigeant aurait coché plusieurs noms, notamment celui de Rafael Nadal, grand fan du Real Madrid.

Ces derniers jours, une incroyable rumeur est apparue sur la toile et faisait état d'un possible départ de Florentino Perez, président du Real Madrid depuis 2009. Le club espagnol a été contraint de publier un communiqué pour démentir cette information : « Face à une rumeur apparue sur certains réseaux sociaux dans laquelle il est dit que le président Florentino Pérez envisageait de quitter la présidence du club, le Real Madrid veut déclarer que ces rumeurs sont totalement fausses et obéissent à des intérêts qui n'ont rien à voir avec la réalité ».

Nadal cité par la presse espagnole pour prendre la tête du Real Madrid

Mais comme indiqué par Sport , Perez entre dans la dernière ligne droite de sa carrière. Agé de 76 ans, le responsable aurait commencé à se pencher sur sa succession. L'option la plus probable mène à Emilio Butragueño, actuel vice-président. Mais le média cite aussi le nom de Rafael Nadal, considéré par Perez comme « le meilleur ambassadeur possible du Real Madrid et de ses valeurs ». L'ancien numéro un mondial de tennis, qui s'approche de la retraite, n'a jamais caché son amour pour le club merengue et avait même pris position dans certains dossiers comme celui de Kylian Mbappé.

Nadal avait pris position pour l'avenir de Mbappé